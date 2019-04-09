Вятрович рассказал про запущенную в Украине деколонизацию

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине уже начался процесс деколонизации, который является логическим продолжением декоммунизации.

Об этом он сказал во время дискуссии с участием историков и политиков, передает пресс-служба Института.

"Когда мы говорим о деколонизации, мы имеем в виду избавление от имперского наследия, которое может быть использовано для восстановления империи. Мы четко говорим о стране-агрессоре, о России, которая использует общее прошлое, чтобы восстановить свое влияние на Украину. И закон о языке, и закон о поддержке украинского языка в радиоэфире и наконец восстановление независимой украинской Церкви - это и является началом процесса деколонизации. Это то, что нас понемногу отдаляет от России, делает независимыми и сильными", - сказал Вятрович.

По его мнению, стоит принять соответствующие законы об избавлении от влияния российского имперского прошлого.

"Именно война с Россией, которая началась в 2014 году, ускорила принятие этих законов и обострила их необходимость. Война, которая сейчас идет, это не столько война за территорию, как за идентичность украинцев. В этой войне за идентичность Россия активно использует историю. Россия использует в свою пользу все, что говорит о какой-либо якобы общности между украинцами и русскими. Декоммунизация была чрезвычайно важной, поскольку лишала украинское общество, украинское публичное пространство следов господства тоталитарного прошлого", - считает Вятрович.

Он подчеркнул, что Россией также используется против Украини история империи конца XVIII-XIX веков.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада приняла пакет декоммунизационных законов. За это время было переименовано 987 населенных пунктов и 25 районов, почти 52 000 топонимов и демонтировано около 2500 коммунистических памятников и памятных знаков.

Народный депутат Украины Анна Гопко отметила, что парламенту этого созыва необходимо внести изменения в Конституцию Украины относительно переименования двух областей - Днепропетровской на Сичеславскую и Кировоградской на Кропивницкую, а также завершить процесс запрета Коммунистической партии.

Как сообщал "Апостроф", по словам Вятровича, деколонизация в частности, коснется памятника Екатерине II в Одессе. Во деколонизации попадут цари, императоры, полководцы и в целом военное руководство Российской империи, имена которых увековечены в топонимах и памятниках на украинской территории.

Также Вятрович привел успешный пример деколонизации в виде демонтажа памятника Суворову на территории Киевского военного лицея имени Богуна.