​С советской символикой и в форме НКВД: в сети обсуждают первые "победоносные" фото из Одессы

В сети появились фото из Одессы, где на площадях и в парках города собираются люди с советской символикой.

Об этом написала Волонтер Елена Балаба в Facebook.

"Утром Новинский был на площади 10 апреля, затем на аллее славы - парк Шевченко. Афганцев свезли в ОГА "бесплатными автобусами" от нардепа Гуляева и они пошли по проспекту Шевченко к "памятнику импотенту", перекрыли дорожное движение на важной транспортной артерии города. Полосатых лент не было, но советской символики и российского пикселя хватало. "Афганцев" считали - была тетка с бумажкой, их отмечала, чтобы выдавали деньги - не видела. Чуваки еще не поняли - "их власть в городе или нет", поэтому их собирали не у самой ОГА, а через улицу. Ну, " пабедоносцов" вам в ленту. "Дедываивали". Люди из другой страны. Не из Украины", - написала волонтер.

Под постом появились комментарии.

"Они спешат праздновать свою "победу"", "понимаю, что срочникам и военным по профессии отказаться ехать в Афганистан было невозможно, потому что это могло тогда расцениваться как дезертирство. Но неужели до сих пор не дошло, что они были оккупантами на чужой земле. сидели бы дома", "и еще эта вся предвыборная движуха совпала с месячником пабедабесия у ваты. Они в этом пожалуй чувствуют божий знак и вовсе страх потеряли...", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре недавно провели акцию, посвященную Дню победы.