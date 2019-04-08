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Сеть разозлила акция к 9 мая в Днепре: фото

понедельник, 08 апреля 2019, 09:41

В Днепре предлагают провести фотосессию, посвященную Дню победы, что активно обсуждают пользователи социальных сетей.

Скриншот публикации с предложением провести фотосессию в Twitter опубликовал пользователь "Фашик Донецкий".

В объявлении указано, что стоимость такого фотосета - 750 грн. Кроме того, на фотографии, которую подобрали к рекламному объявлению, запечатлен ребенок, на груди которого прикреплена "георгиевская" лента, запрещенная в Украине.

В сети пишут, что авторов такого объявления нужно найти и наказать.

Напомним, что пользователей сети поразила фотография одной из членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети вспомнили о том, как "смело" и подло вели себя пророссийски настроенные крымчане во время оккупации полуострова Россией.

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