​В Житомире назревает полицейский скандал из-за кровавого нападения на активиста: фото

В Житомире, нанеся тяжелое ножевое ранение, едва не убили активиста украинской националистической организации "С14".

Об этом сообщил координатор "С14" Сергей Мазур.

"Это Радик. Активист С14 из Житомира. Парень не боится бороться с наркомафией в своем городе. Начиная с замалюванием телеграмма и заканчивая поиском закладчикив. За это один из продавцов наркотиков "наградил" Радика ножевым ранением.

Парень чудом выжил. Вовремя приехала скорая. Потерял литр крови. Еще повезло, что жизненно важные органы не задеты", - написал ативист.

По его словам, преступников сначала задержали, но потом сами же правоохранители начали угрожать активисту.

"Наркобарыгу менты наконец задержали. Но преступник откупился и его сразу отпустили. Теперь вместо того, чтобы заниматься этим делом мсра угрожают, что проблемы будут у нашего. Ну вы поняли. Почему я убежден, что наркобарыга вскоре сядет. Будет наказан по закону", - убежден Мазур.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве активисты "С14" вычислили пророссийски настроенного гражданина и заставили его на камеру записать обращение к украинцам.