На вокзале в Киеве активисты устроили "теплый" прием фанату "русского мира": фото и видео

Активисты в Киеве вычислили пророссийски настроенного гражданина и заставили его на камеру записать обращение к украинца.

"Тюпов Сергей. Ходил по Вокзалу и рассказывал "Я русский" и "Крым - это Россия". Потом наткнулся на С14 и Мунварту. Извинился. Осознал ошибку", - пишет в социальной сети лидер С14 Сергей Мазур.

При всем этом мужчина является гражданином Украины. В доказательство к этому он продемонстрировал свой паспорт.

"При съемках видео пострадало животное?", "А почему морда целая?", "Ничего он не понял", "Вот умеете вы людей уговаривать", "При съемках видео пострадало животное?", - пишут пользователи под публикацией.





Ранее "Апостроф" сообщал, что во время предвыборного митинга президента Украины Перта Порошенко в Киеве избили мужчину, который выкрикнул из толпы вопрос "почему вы преследуете Шария?".