На улицах украинских городов появились герои "Игры престолов": видео

Накануне премьеры финального 8 сезона сериала "Игра престолов" герои появились на украинских улицах.

Об этом сообщает ТСН.

Обычные украинцы, которые увлекаются искусством косплея, вышли на улицы городов Киев и Запорожья. Перед выходом последнего сезона "Игры престолов" они переоделись в героев сериала, чтобы прогуляться улицами и посмотреть на реакцию прохожих.

Так, Дмитрий выбрал образ Джона Сноу, который умер в конце 5-го сезона, но после возмущения фанатов воскрес в 6-м. "Это добрый, положительный персонаж", - сказал мужчина, хоть на совести его героя 86 смертей. Но Джона Сноу любят и на Оболонской набережной, где он прогулялся, сразу же узнали: "Прикольно придумали".

Юлия Санина, лидер группы The Hardkiss и преданная фанатка "Игры престолов", рассказала, что любовь к сериалу появилась благодаря любимому. "Когда уже пятый человек сказал, что твой муж – копия Кхала Дрого, я решила посмотреть, действительно ли он похож. Я поняла, что я хочу посмотреть сериал про своего мужа, и так я начала смотреть", - рассказала она. Герой погиб в первом сезоне, но Санина продолжила смотреть сериал и теперь переживает, победят ли белых ходоков.

Джона Сноу узнали в Киеве, а вот Дайнерис в Запорожье проигнорировали. Запорожскую мать драконов на улице прохожие провожали взглядом, но не узнали Дайнерис – властную и сильную женщину из кино. Там ее дракон Рейегаль уничтожил 171 существо, Дрогон – 135. Неизвестная в родном Запорожье Дайнерис тоже ждет финального сезона: "Грустно прощаться, но так интересно знать, чем вся эта история завершится".

Однако в целом украинцы признаются, что украинские реалии жестче сериальные: "У нас страсти - "Игра престолов" отдыхает".

Отмечают, что на последний сезон "Игры престолов" потратили 90 миллионов долларов, его снимали два года, а авторы пообещали интересный сюжет с невероятными хитросплетениями.

Как сообщал "Апостроф", сцену финальной битвы в "Игре престолов" снимали 11 недель.