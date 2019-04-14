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Украинский спецназ показал впечатляющие фото морских учений

воскресенье, 14 апреля 2019, 08:00

В сети опубликовали фотографии боевой подготовки украинских солдат спецназа во время морских учений.

Об этом сообщают на странице "73 морской центр специального назначения" в Facebook.

"Отработка высадки на суда воздушным путем с целью захвата - одна из основных составляющих морских абордажных действий", - написали в интернете и разместили впечатляющие фото.

Напомним, в Украине прошли военные учения с боевыми стрельбами на полигоне ВСУ "Ягорлык".

Как ранее сообщал "Апостроф", осенью 2018 года в Норвегии прошли учения НАТО Trident Juncture-2018, которые считаются самыми крупнейшими со времен холодной войны. В подготовке военных приняло участие 31 государство: 29 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия.

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