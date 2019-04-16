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В Украине отменили продажу популярной видеоигры

вторник, 16 апреля 2019, 23:07
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Компания-издатель видеоигр Warner Bros. Interactive Entertainment уведомила, что не планирует выпускать файтинг Mortal Kombat 11 на территории Украины по причине возможного нарушения украинского законодательства.

Об этом пресс-служба компании сообщила в ответ на запрос журналистов PlayUA через сервис по продаже игр Steam.

Warner Bros. при этом даже не предоставит доступ к игре тем клиентам из Украины, которые уже оформили предзаказ – им просто вернут потраченные средства.

"Мы отменили выпуск Mortal Kombat 11 на украинском рынке, чтобы убедиться в соответствии местным законам", - уточнили в компании.

Также в Warner Bros. отметили, что пересмотрят решение при условии изменений в законодательных нормах в Украине.

Пользователи сети предположили, что решение обусловлено тем, что в игре якобы нарушается закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Так, в Mortal Kombat 11 есть облик персонажа Скарлет в псевдо-униформе советских войск времен "холодной войны". Впрочем, он предоставляется эксклюзивно для российского рынка.

Как сообщал Апостроф, ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине уже начался процесс деколонизации (избавления от наследия имперской России), который является логическим продолжением декоммунизации.

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