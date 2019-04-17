Скандальные политики устроили потасовку на ТВ, вспомнив Януковича и Иуду: видео

В прямом эфире на одном из украинских каналов возник конфликт между народным депутатом от фракции БПП Алексеем Гончаренко и экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко.

Видеозапись разместил "112 канал", в студии которого и произошла потасовка во время программы "Пульс".

Конфликт произошел после разговора о военнопленных. Червоненко назвал Гончаренко Иудой, а тот ответил: "Ты, закрой рот, перебежчик!".

Нардеп заявил, что экс-министр изначально был поклонником Кучмы, потом Ющенко, а в 2010 году Януковича. По его словам, сейчас Червоненко на стороне Тимошенко.

После этих слов политики вскочили с места и пытались начать драку в эфире телепередачи. Однако ведущие воспрепятствовали продолжению конфликта и вызвали охрану. Но далее словесная перепалка между ними продолжилась.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео, авторы которого вспомнили главные публичные драки народных депутатов Украины в 2018 году.