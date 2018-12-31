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За Украину! В сети показали новогоднюю подборку драк украинских нардепов в 2018 году

понедельник, 31 декабря 2018, 05:37

В сети появилось видео, авторы которого вспомнили главные публичные драки народных депутатов Украины в 2018 году.

Видео опубликовано на странице движения "Чесно" в Facebook.

Так, судя по видео, самым частым участником конфликтов был нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Не отстает от него и нардеп от Народного фронта Юрий Береза.

Отметился и скадальный нардеп от БПП Олег Барна, который в свое время выносил из-за трибуны Верховной Рады тогдашнего премьера Арсения Яценюка. Впрочем, в этот раз Барна обошелся без рукоприкладства: он "всего лишь" смачного обматерил журналиста.

Отметим, что главная драка 2018 года, произошедшая в парламенте после голосования за законопроект, который предусматривает переименование УПЦ (МП), в подборку видео почему-то не попала.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря в Раде произошла драка, в которой больше всех пострадал нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич.

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