Умер знаменитый украинец, отсидевший в ГУЛАГе: фото и биография

Во вторник, 16 апреля, во Львове умер легендарный диссидент Валентин Мороз.

Об этом сообщает "24 канал".

Мороз скончался в 83 года, которые исполнились за день до смерти - 15 апреля. Легендарный украинец был политзаключенным советского режима и лидером движения сопротивления в Украине.

"Что мог – сделал. Далее – другим. Царство Небесное", - написал украинский писатель Павел Вольвач на своей странице в Facebook.

Валентин Яковлевич Мороз родился 15 апреля 1936 года на Волыни. В течение насыщенной жизни написал более 100 научных трудов. Доктор гуманитарных наук Государственного Колледжа Джерси, США. После окончания школы поступил на исторический факультет Львовского университета, затем в заочную аспирантуру. На стационар не приняли – не сдал историю КПСС (коммунистической партии).

В сентябре 1965 "без 5 минут кандидата наук" арестовали и осудили – за антисоветскую агитацию и пропаганду – к 4 годам лагерей. Наказание отбывал в Мордовии, где даже написал и издал "Репортаж із заповідника імені Берія".

Мороз называл 60-е годы "первой волной украинского возрождения после долгой зимы сталинизма", "революцией поэтов", которая увенчалась меморандумом поколения – книгой Ивана Дзюбы "Інтернаціоналізм чи русифікація?"

После освобождения он не прекратил писать: в 1969 году в самиздате появляется знаменитая Мороза "Серед снігів", впоследствии – "Хроніка опору", "Мойсей і Датан". Поэтому второй арест не замедлил. Это случилось 1 июня 1970 года. Валентина Мороза в то время считали "величайшим представителем интегрального национализма" с отстаиванием чистоты национального идеала любой ценой. Приговор был жесток – 14 лет.

На защиту Мороза выступили Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Иван Светличный, Зиновия Франко, Евгений Сверстюк и многие другие.

"Считаю, что требовать прекращения следствия над Валентином Морозом – дело чести каждого советского человека, которому дорого доброе имя своего общества, края, земли. И я прошу Вас – сделайте все для того, чтобы возможная судебная расправа над Валентином Морозом не стала новым позором для каждого из нас", - написал Василий Стус в открытом письме к КГБ.

17 ноября 1970 года в Ивано-Франковске состоялся закрытый суд. Мороз отказался отвечать на любые вопросы и давать любые объяснения. Свидетели Вячеслав Чорновил, Иван Дзюба, Борис Антоненко-Давидович тоже отказались свидетельствовать в незаконном суде. Приговор звучал так: 6 лет спецтюрмы, 3 года лагерей особо строгого режима и 5 лет ссылки с признанием особо опасным рецидивистом.

Украинская интеллигенция очень резко отреагировала на беззаконие и жестокость суда – состоялось более 40 протестов, в частности в США и Канаде возле советских посольств и консульств. Никакого влияния на советскую власть это не оказало.

После пятимесячной голодовки в 1979 году и под давлением мировой общественности советская власть обменяла Мороза и еще четырех диссидентов на двух советских агентов КГБ, арестованных в США. "Акцию" оформили как лишение гражданства с выдворением из страны.

Сам Валентин Мороз описывал те события так: "Моим спасителем был Збигнев Бжезинский. Он родился на Западе Украины. И бескомпромиссно настаивал, что среди обмениваемых заключенных украинец должен быть. Полгода Союз торговался. Потому что украинца-националиста никак не хотели выпускать на Запад". Если бы не обмен, Мороз должен был бы отбыть еще 5 лет в ссылке.

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