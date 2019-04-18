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Жара на Пасху и морозы в мае: синоптик удивила Украину прогнозом

четверг, 18 апреля 2019, 08:03
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К концу апреля в Украине ожидается теплая погода, однако уже в мае возможны новые заморозки.

Об этом ТСН рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, непогода, бушующая над Украиной в последние дни, близится к завершению и уже на выходных и в начале следующей недели погода улучшится. В частности, ожидается потепление до +15 градусов.

Синоптик также рассказала, что уже после 23 апреля потепление доберется до +20 градусов на западе Украины. А к Пасхе по всей стране температура достигнет +20 градусов.

Однако, как отметила синоптик, в мае заморозки ненадолго вернутся в Украину.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказала, как на погоду в Украине повлияет циклон Katharina.

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