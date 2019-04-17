RU   UA  

среда, 17 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

17 апреля

13:32
На Донбассе заметили мощное вооружение из России: фото
13:30
Синоптик рассказала, чего украинцам ждать от антициклона Katharina
13:20
Известный продюсер объяснила, почему пять лет скрывала развод с Потапом
13:04
Жертвой "демона" в Тернополе стала известная красавица: фото, видео и подробности о погибшей
13:03
Самые стильные в России: украинские звезды засветились на модной премии в Москве
13:00
В России спортивный турнир завершился массовой дракой: опубликовано видео
12:59
Названа фамилия генерала РФ, устроившего убийства украинских разведчиков: фото и видео
12:53
​Стало известно о новом ударе Запада по крупной российской автокомпании
12:35
Знаменитая певица примет участие в проекте "Зважені та щасливі"
12:28
Россия стягивает новые войска к границе с Украиной: видео заявления Полторака
12:18
Часть Киева уходит под землю: названы 10 самых опасных улиц
12:10
Легендарный боксер вернется в ринг: названы соперник и дата
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Синоптик рассказала, чего украинцам ждать от антициклона Katharina

среда, 17 апреля 2019, 13:30
переглянути новину українською

18 апреля на Украину надвинется антициклон Katharina, который "прогонит" из страны дождливую погоду.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра осадки возможны только в Одессе и в некоторых западных областях.

"Температура воздуха днем составит +11...+15 градусов. В Киеве завтра без осадков и около +12...+14 градусов", - написала Диденко.

Напомним, что 17 апреля на больше части территории Украины сохранится дождливая и прохладная погода, потепления следует ожидать не раньше, чем с 18 числа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с начала недели на Закарпатье пришло резкое похолодание, в некоторых местах региона температура опустилась практически до нуля.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Общество Тема: Экология
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В радиусе 500 метров ощущался кошмарный жар: очевидец о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Будет ли тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Любовь - удел сильных. Почему я выбрал толерантность

Возможны даже заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: