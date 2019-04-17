Синоптик рассказала, чего украинцам ждать от антициклона Katharina

18 апреля на Украину надвинется антициклон Katharina, который "прогонит" из страны дождливую погоду.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра осадки возможны только в Одессе и в некоторых западных областях.

"Температура воздуха днем составит +11...+15 градусов. В Киеве завтра без осадков и около +12...+14 градусов", - написала Диденко.

Напомним, что 17 апреля на больше части территории Украины сохранится дождливая и прохладная погода, потепления следует ожидать не раньше, чем с 18 числа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с начала недели на Закарпатье пришло резкое похолодание, в некоторых местах региона температура опустилась практически до нуля.