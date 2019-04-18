Как выглядят самые худшие дороги в Украине: опубликованы видео

В сети показали подборку самых ужасных дорог, связывающих украинские города и области.

Подборку разбитых дорожных покрытий опубликовали на странице проекта "2 лошадиные силы" в Facebook.

Так, журналисты проехались по дорогам, которые давно не ремонтировались и выглядят просто ужасно. В некоторых местах и вовсе отсутствует дорожное покрытие.

В частности, участники проекта показали состояние дороги "Киев-Кривой Рог", трасс "Кропивницкий - Кривой Рог", "Кропивницкий - Николаев" и "Николаев - Кривой Рог".

"Очевидно, что есть регионы, где дороги были уничтожены перегруженными фурами, но за все время наших путешествий мы так и не встретили ни одного весового контроля", - пишут авторы проекта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что киевлян одновременно рассмешил и удивил новый способ асфальтирования дороги в Деснянском районе столицы.