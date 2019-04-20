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В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе

суббота, 20 апреля 2019, 09:24
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В аннексированном Крыму (Симферополь) заметили военную технику российских оккупантов.

Соответствующие фото опубликованы на странице КРЫМский бандеровец в Twitter.

"Крым. Военная колонна оккупантов замечена на выезде из Симферополя в сторону Белогорска. Скорей всего, очередные террористические учения на Опуке", - говорится в подписи к снимку.

В сети тут же стали комментировать увиденное.

"Хорошо, что на Украину не нападают", "Из украинского Крыма", "Зеленский назвал их повстанцами. Все расходимся", "Да-да, это не те территории из разговора, но какая разница, войска те же", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе заметили мощное вооружение из России. Речь идет о 1Л259, которая входит в состав комплекса "Зоопарк-1".

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