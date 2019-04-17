На Донбассе заметили мощное вооружение из России: фото

13 апреля беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал российскую радиолокационную станцию артиллерийской разведки и целеуказания на Донбассе.

Об этом сообщает ресурс InformNapalm.

Мощное вооружение (1Л259, которая входит в состав комплекса "Зоопарк-1") из России обнаружили около Горловки. Эта российская техника фиксировалась на Донбассе и раньше.

"Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы). Предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траектории снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежение за воздушным пространством и контроля за беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Тактико-технические характеристики комплекса "Зоопарк-1":

дальность разведки минометов - 13-17 км,

дальность разведки артиллерии - 10-12 км,

дальность разведки РСЗО - 15-22 км,

дальность разведки тактических ракет - 40-45 км.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта в Ростовской области сняли на видео эшелон с военной техникой, который, вероятно, направляется на Донбасс.