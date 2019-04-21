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​Какая погода ждет Украину в начале недели: синоптик дала ответ

воскресенье, 21 апреля 2019, 17:27
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В ближайшие дни в Украине будет тепло и солнечно. Температура воздуха достигнет 17 градусов тепла и выше.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"22 апреля в Украине будет солнечно, лишь кое-где на Западе пройдет небольшой дождь. Теплая погода достигнет +12 +17 градусов", - написала синоптик.

В Киеве понедельник ожидается малооблачным, с солнцем, в течение дня предполагается +14 +16 градусов.

"На Предпасхальной неделе тепло будет усиливаться, будет солнце", - подытожила метеоролог.

Детальный прогноз погоды на ближайшую неделю читайте в материале "Апострофа": Наступают грозы: какой погоды ждать на Вербное воскресенье и Страстная неделя.

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