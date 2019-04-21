​Какая погода ждет Украину в начале недели: синоптик дала ответ

В ближайшие дни в Украине будет тепло и солнечно. Температура воздуха достигнет 17 градусов тепла и выше.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"22 апреля в Украине будет солнечно, лишь кое-где на Западе пройдет небольшой дождь. Теплая погода достигнет +12 +17 градусов", - написала синоптик.
В Киеве понедельник ожидается малооблачным, с солнцем, в течение дня предполагается +14 +16 градусов.
"На Предпасхальной неделе тепло будет усиливаться, будет солнце", - подытожила метеоролог.
Детальный прогноз погоды на ближайшую неделю читайте в материале "Апострофа": Наступают грозы: какой погоды ждать на Вербное воскресенье и Страстная неделя.