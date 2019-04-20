Наступают грозы: какой погоды ждать на Вербное воскресенье и страстную неделю

Холодная погода, которая установилась в Украине с прошлых выходных, сменится небольшим потеплением в предпасхальную неделю. Какой будет погода на Вербное воскресенье и первую половину страстной недели, узнавал "Апостроф".

По данным "Гидрометцентра", на Вербное воскресенье ожидается умеренная погода, но в западных областях пройдут дожди с грозами, а на Киевщине - дожди. На остальной территории будет облачно с прояснениями.

Днем в западных областях будет +13-16, на остальной территории Украины +11-14. Теплее всего будет в Закарпатской области (+17-19). Ночью ожидается +3-6 по всей стране.

Температурная картина будет такой же и в понедельник, 22 апреля. В день после президентских выборов днем будет +13-16 на западе и севере, +12-14 в центре и на юге и +11-14 на востоке и в Крыму. Ночью по всей стране будет 3-6 градусов тепла.

Дожди с грозами ожидаются в западных областях, на остальной части Украины - без осадков.

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Во вторник по всей стране установится солнечная погода. Теплее всего будет на западе. Там солнышко прогреет до 18, а на Закарпатье - 19 градусов с отметкой "плюс". В северных, центральных и восточных регионах Украины ожидается +15-17. Холоднее всего будет на юге и в Крыму - 13-15 градусов тепла, а в Одесской области +12-14.

Ночью ожидается на 1-2 градуса теплее по сравнению с понедельником.

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Не изменится температурная картина и в среду, 24 апреля. Днем на большинстве территории будет +15-17, на Закарпатье +17-19, в южных областях +14-16, в Крыму +13-15, а в Одесской области +12-14. Ночью ожидается 4-7 градусов с отметкой "плюс".

В часть западных областей вернутся дожди (Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая), на остальной территории будет солнечно.

На пасхальные выходные в Украину придут практически летние температуры - ожидается 18-22 градусов с отметкой "плюс".