RU   UA  

суббота, 20 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Наступают грозы: какой погоды ждать на Вербное воскресенье и страстную неделю

Прогноз погоды на 21-24 апреля

Адриан Радченко суббота, 20 апреля 2019, 13:51
читати статтю українською
Прогноз погоды на 21-24 апреля Фото: pixabay.com

Холодная погода, которая установилась в Украине с прошлых выходных, сменится небольшим потеплением в предпасхальную неделю. Какой будет погода на Вербное воскресенье и первую половину страстной недели, узнавал "Апостроф".

По данным "Гидрометцентра", на Вербное воскресенье ожидается умеренная погода, но в западных областях пройдут дожди с грозами, а на Киевщине - дожди. На остальной территории будет облачно с прояснениями.

Днем в западных областях будет +13-16, на остальной территории Украины +11-14. Теплее всего будет в Закарпатской области (+17-19). Ночью ожидается +3-6 по всей стране.

Температурная картина будет такой же и в понедельник, 22 апреля. В день после президентских выборов днем будет +13-16 на западе и севере, +12-14 в центре и на юге и +11-14 на востоке и в Крыму. Ночью по всей стране будет 3-6 градусов тепла.

Дожди с грозами ожидаются в западных областях, на остальной части Украины - без осадков.

Смотрите: Восход розовой Луны: в сети делятся красочными фото и видео необычного явления

Во вторник по всей стране установится солнечная погода. Теплее всего будет на западе. Там солнышко прогреет до 18, а на Закарпатье - 19 градусов с отметкой "плюс". В северных, центральных и восточных регионах Украины ожидается +15-17. Холоднее всего будет на юге и в Крыму - 13-15 градусов тепла, а в Одесской области +12-14.

Ночью ожидается на 1-2 градуса теплее по сравнению с понедельником.

Прогноз погоды на 20 апреля
1 / 1
Прогноз погоды на 21 апреля
1 / 1
Прогноз погоды на 22 апреля
1 / 1
Прогноз погоды на 23 апреля
1 / 1
Прогноз погоды на 24 апреля
1 / 1

Не изменится температурная картина и в среду, 24 апреля. Днем на большинстве территории будет +15-17, на Закарпатье +17-19, в южных областях +14-16, в Крыму +13-15, а в Одесской области +12-14. Ночью ожидается 4-7 градусов с отметкой "плюс".

В часть западных областей вернутся дожди (Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая), на остальной территории будет солнечно.

На пасхальные выходные в Украину придут практически летние температуры - ожидается 18-22 градусов с отметкой "плюс".

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему Украина позволяет иностранцам бить ее матерей и воровать ее детей

Захват Киева - это стратегически очень выгодная цель для Путина, - генерал

Появилось еще одно направление, откуда Россия может угрожать Украине - это север, со стороны Беларуси

Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун"

Благодаря комплексу Нептун, Украина вошла в узкий круг стран, имеющих полный цикл производства комплексов крылатых ракет

Новости

20 апреля

16:27
"Манчестер Сити" отомстил "Тоттенхэму" за Лигу чемпионов: видеообзор
16:01
РПЦ сделала выпад против Константинопольского патриарха из-за Украины
15:47
Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
15:29
Со свистком и огоньком в глазах: появились забавные фото зрителей на дебатах в "Олимпийском"
14:59
Избиение учителем 6-классника под Херсоном: новые подробности и неожиданная реакция школы
14:16
Второй тур выборов президента: что нельзя делать в кабинке, как голосовать
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"
Презентация программ премии Ukrainian ID Awards и фестиваля Sheva Fest
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки
Яркие фото с открытия фестиваля "Французская весна 2019"

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: