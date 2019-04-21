Теракты с сотнями жертв на Шри-Ланке: украинский МИД сделал важное заявление

Среди погибших в ходе цепочки терактов в восемь взрывов на Шри-Ланке, где были атакованы мирные люди в ходе пасхальной службы в церквях, а также отдыхающие в отелях, украинских граждан нет.

Об этом рассказал заместитель главы Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает "Укринформ".

Он уточнил, что в своих данных дипломаты пока ссылаются на ближайшее от места событий украинское посольство. Резюмирующие заключение, по его словам, будет представлено от МИД официально через несколько часов.

“По предварительной информации Посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Информация уточняется”, - отметил Кирилич.

Он добавил, что в данный момент дипломаты и органы правопорядка активно выясняют ситуацию вокруг возможного наличия среди пострадавших в результате взрывов граждан иностранных государств, в том числе и Украины.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля рано утром на Шри-Ланке произошла серия терактовв католических храмах во время пасхальной службы. Взрывы начались примерно в 8:45 утра по местному времени (5:15 по Киеву). На момент 14:00 по Киеву зафиксировано почти 200 погибших.