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На Шри-Ланке прогремели взрывы, погибли десятки людей: фото, видео и все подробности

воскресенье, 21 апреля 2019, 09:54
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В воскресенье, 21 апреля рано утром на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, в результате чего погибли минимум 42 человека.

Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на данные местной полиции.

Взрывы произошли во время празднования католической Пасхи в храмах, примерно в 8:45 утра по местному времени (5:15 по Киеву).

Всего взрывов, по данным правоохранителей, было шесть - в трех католических церквях и трех отелях. Сообщается о взрывах в храмах в Коччикаде (Запад острова), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо. В сети появились фото и видео внутри храмов. На них виден масштаб разрушения, погибшие и раненые люди.

В сети появились фото и видео внутри храмов. На них виден масштаб разрушения, погибшие и раненые люди.

Фото: dailymirror.lk

Работники местных больниц сообщают, что к ним поступили более 200 человек, которые получили ранения. В сети сообщают о как минимум 100 погибших.

Были ли среди жертв граждане иностранных государств - пока не сообщается.

Как сообщал Апостроф, 19 апреля в Южноафриканской республике (ЮАР) во время богослужения разрушилась церковь, в результате чего погибли более десяти людей.

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