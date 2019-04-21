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Украинский генерал назвал способ уничтожения Керченского моста: появилась реакция россиян

воскресенье, 21 апреля 2019, 11:18
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В мирных условиях после возвращения оккупированного Крыма Керченский мост лучше было бы использовать для экономических целей, однако в случае необходимости, он будет уязвим для украинского оружия.

Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает "Главред".

В ответ на вопрос пользователя сети о том, что лучше Украине сделать с Керченским мостом после деоккупации Крыма, Романенко пошутил, что гордится "нашими гражданами, которые уже делят возвращенный Крым вместе с россиянами, их вооружением и мостом".

"Но если бы мы были уже в мирных условиях, а Крым был бы возвращен под юрисдикцию Украины, то, конечно же, Крымский мост можно было бы использовать, в первую очередь, в экономических целях, чтобы, прежде всего, улучшать состояние дел в самом Крыму. Лучше плохо, но мирно торговать с соседями, чем хорошо воевать", – заявил генерал.

Однако, по его словам, этот вопрос: "слишком наивный и оторванный от нынешнего состояния дел, что его сложно комментировать".

Романенко также обратил внимание на то, что мост строился в первую очередь как стратегическое средство для переброски войск и ресурсов в Крым на случай, если его попытаются вернуть военным путем.

"Хотя этот мост – очень уязвим. Вот, например, сейчас Украина начала делать ракеты, но на все нужно время: на изготовление, выпуск, обучение войск. Но, тем не менее, такие ракеты могли бы достать до моста. Раз пустили ракету – и подорвали. Об уязвимости этого моста я говорил еще тогда, когда его строили, а Жириновский захлебывался слюной, но это его проблемы", – отметил Романенко.

Россияне ответили на слова генерала по-разному.

"Зачем портить хорошее строение? Путину не вечно править, помиримся, восстановим довоенные границы и будем свободно ездить как раньше без виз.", "Ответка в центр "Куева" прилетит , после того как "хохлоракета" будет сбита", "Уверен наш ВВ уже всё продумал на 300 лет вперёд", – пишут они в комментариях к заявлению генерала.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в РФ признали, что Керченский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму

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