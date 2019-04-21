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В Донецке засветился скандальный рэпер, который был фотографом "Моторолы": фото

воскресенье, 21 апреля 2019, 00:23
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В пятницу, 19 апреля, в ночном клубе "Чикаго" во временно оккупированном Донецке состоялся концерт скандально известного рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), который в свое время работал фотографом у ликвидированного боевика Моторолы.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что на концерте собралось около пяти ста поклонников Дмитрия Кузнецова. В основном – подростки 16-17 лет. Входной билет стоил 400 рублей (около 170 гривен), в ВИП-зону – 600 (около 250 гривен).

"Впервые он приехал в Донецк в 2014 году. Снял квартиру в центре города и, взяв фотоаппарат, пешком пошел на передовую, в аэропорт. Он хотел познакомиться с Моторолой. Рэпер дошел до улицы Статонавтов, где его задержали бойцы "Спарты". Некоторое время он был у Моторолы фотографом. Затем приезжал с другим рэпером – Ричем выступать на передовой в "Спарте", - рассказал о биографии певца один из его поклонников.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети подметили общую черту киллеров Захарченко, Гиви и Моторолы.

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