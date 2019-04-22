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Луценко осмелел и вызывает в ГПУ экс-чиновников из окружения Порошенко: документ

понедельник, 22 апреля 2019, 14:18
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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву, которые работали при президентстве Петра Порошенко.

Документы опубликованы на официальном сайте ведомства.

В ГПУ ранее сообщали, что подозрения экс-чиновникам составлены незаконно, однако доказательств преступлений Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет. При этом все они проходят как подозреваемые.

Интересно, что в документах указан номер уголовного производства, в котором фигурирует беглый олигарх Сергей Курченко, которого подозревают в масштабных хищениях.

Все трое должны прибыть в ГПУ 23 и 25 апреля.

Аналогичные повестки также были опубликованы для экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Генпрокуратура завершила уголовное расследование по делу бизнес-партнера беглого президента Виктора Януковича - харьковского олигарха Сергея Курченко и вручила подозрение ряду лиц.

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