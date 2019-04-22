В поисках "темного мира": ученые нашли новое применение Большому адронному коллайдеру

Большой адронный коллайдер может стать средством для отлавливания темной материи.

Об этом сообщает ресурс Planet Today, ссылаясь на данные физиков из Чикагского университета.

Ученые собираются разработать специальные ловушки, способные выявить удивительную аномалию, а в дальнейшем и изучить ее. Специалисты научного учреждения считают, что Большой адронный коллайдер – пока что единственное приспособление, способное помочь человечеству лучше понять материю, которая составляет около 95% вселенной.

Как утверждают физики, пока что воспринимать этот самый "темный мир" мы можем только в качестве полтергейста, создающего спонтанные хаотичные потоки энергии.

Однако, по мнению исследователей, существует некий вид темной материи, который несколько отличается от остальных. Все отличия можно объяснить тем, что данные частицы несколько тяжелее своих сородичей, а продолжительность их жизни чуть дольше.

"Правда все равно это время - доли секунды. А учитывая тот факт, что в адронном коллайдере происходит более миллиарда столкновений частиц в секунду, поймать темную материю - задача не самая легкая. Поэтому ученые занялись разработкой специальной ловушки, которая позволит эту энергию выявить, а в последствии и изучить. Они надеются доделать свое устройство к моменту следующего запуска коллайдера в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в 2015 году на максимально высокую энергию разгона пучков протонов ‒ 6,5 тераэлектронвольт (ТэВ) ‒впервые после модернизации выведен расположенный близ Женевы Большой адронный коллайдер (БАК) - крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц.