​Ученые сделали "экзотическое" открытие, которое поможет разгадать множество тайн

Недавно ученые, работающие в рамках эксперимента LHCb Большого Адронного Коллайдера, объявили об обнаружении целого семейства новых элементарных частиц из которых состоит окружающая нас материя - пентакварков.

Об этом пишет dailytechinfo.

В природе существуют кварки шести типов, которые в научной среде называются термином "аромат" - нижний, верхний, странный, очарованный, прелестный и истинный. У каждого типа кварка имеется антипод, антикварк, идентичный по массе и размерам, но несущий противоположный заряд. Когда кварки и антикварки связываются при помощи лептонов, они формируют частицы, известные как адроны.

Семейство частиц-адронов весьма велико, в него входят барионы, состоящие из трех кварков, куда входят протоны, нейтроны и множество других "обычных" частиц, мезоны, состоящие из кварка и антикварка. До недавнего времени барионы и мезоны были единственными видами адронов, которые фигурировали в проводимых экспериментах, однако, в 2014 году на Большом Адронном Коллайдере была обнаружена частица Z(4430)+, которая относится к семейству тетракварков, т.е. частиц, состоящих из четырех кварков, двух кварков и двух антикварков, если быть точнее.

И в 2015 году ученые эксперимента LHCb объявили об обнаружении первого пентакварка, частицы, состоящей из пяти кварков, которая стала первым представителем нового класса в семействе адронов. Сейчас в распоряжении ученых имеется в 10 раз больше данных, касающихся пентакварков, чем в 2015 году, и это позволило им более подробно изучить природу этих частиц.

Когда ученые занялись изучением оригинального пентакварка, обнаруженного в 2015 году, они нашли удивительный факт, этот пентакварк распался на два пентакварка. Это позволило ученым предположить, что оригинальная частица фактически была двумя частицами с одинаковой массой, соединившимися так, что они стали со стороны похожи на одну неделимую частицу. Позже ученые обнаружили третий пентакварк, с массой, намного меньшей, чем масса первых двух пентакварков. Но самым интересным и неожиданным оказалось то, что все три типа пентакварков состояли из одинакового набора кварков - одного нижнего, двух верхних, очарованного кварка и очарованного антикварка.

Ученым пока еще неизвестны подробности внутреннего устройства пентакварков, которые, при одинаковом кварковом составе определяют различия в их свойствах. Одним из уже выдвинутых предположений является то, что пентакварк действительно может быть "слипшимися" барионом и мезоном, которые формируют нечто вроде молекулы, связанной способом, подобным способу связи протонов и нейтронов в атомном ядре.

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