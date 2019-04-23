День психолога в Украине: стихи, открытки, фото и видеопоздравления

23 апреля в нашей стране отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается Всеукраинский день психолога. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.
Праздник всех, кто имеет отношение к психологии, празднуется в Украине каждый год 23 числа второго месяца весны. Это торжество является официальным, но дополнительного выходного в этот день украинцы не получают. Также в различных организациях проводятся мероприятия, лекции, форумы и встречи, где работники этой непростой отрасли делятся опытом, обсуждают актуальные профессиональные проблемы и поздравляют друг друга.
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Любви, добра и веры в чудо,
Здоровья в теле и в душе,
Эмоций радостных побольше
И быть всегда на высоте!
Успехов в жизни, на работе,
Комфорта в доме и тепла,
Счастья вселенского желаю,
С Днем психолога тебя!
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Быть психологом — трудное дело,
Нужно чувствовать каждую душу.
Пусть же в ваших словах, столь умелых,
Будет все, чтоб другим было лучше!
Вам — терпенья, поменьше тревоги.
И всегда с нужным быть настроеньем.
Пусть нелегкая ваша дорога
Будет устлана, сплошь, вдохновеньем!
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Фото: pixabay.com
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Понимать другого душу,
Разговаривать и слушать,
Помогать своим советом,
И поддерживать при этом.
Поздравляю с вашим днем,
Только счастье будет в нем,
Радости, здоровья, света,
И тепла в душе, как летом!
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Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в День психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!
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Поздравляю замечательного специалиста, способного разобраться с проблемами в глубинах самых запутанных человеческих душ. Желаю здоровья, душевного покоя и равновесия. Успешной профессиональной практики, чтобы вы смогли принести как можно больше помощи нуждающимся в ваших услугах людям. С Днем психолога!
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Фото: pixabay.com
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Уважаемые психологи, вы приносите людям гармонию, добро, спокойствие на душе! Пусть пациенты всегда будут отзывчивы и благодарны! А вам желаем не забывать про собственный отдых и благополучие!
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Пускай твои клиенты всегда остаются довольны твоим профессиональным подходом к работе! Пусть искренность, доброта и многолетний опыт помогают тебе находить выход из всевозможных жизненных ситуаций и "лечат" душу других людей! Развивайся, иди вперед и оставайся таким компетентным психологом и открытым человеком!
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