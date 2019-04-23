День психолога в Украине: стихи, открытки, фото и видеопоздравления

23 апреля в нашей стране отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается Всеукраинский день психолога. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

Праздник всех, кто имеет отношение к психологии, празднуется в Украине каждый год 23 числа второго месяца весны. Это торжество является официальным, но дополнительного выходного в этот день украинцы не получают. Также в различных организациях проводятся мероприятия, лекции, форумы и встречи, где работники этой непростой отрасли делятся опытом, обсуждают актуальные профессиональные проблемы и поздравляют друг друга.

***

Любви, добра и веры в чудо,

Здоровья в теле и в душе,

Эмоций радостных побольше

И быть всегда на высоте!



Успехов в жизни, на работе,

Комфорта в доме и тепла,

Счастья вселенского желаю,

С Днем психолога тебя!

***

Быть психологом — трудное дело,

Нужно чувствовать каждую душу.

Пусть же в ваших словах, столь умелых,

Будет все, чтоб другим было лучше!



Вам — терпенья, поменьше тревоги.

И всегда с нужным быть настроеньем.

Пусть нелегкая ваша дорога

Будет устлана, сплошь, вдохновеньем!

***



Фото: pixabay.com

***

Понимать другого душу,

Разговаривать и слушать,

Помогать своим советом,

И поддерживать при этом.



Поздравляю с вашим днем,

Только счастье будет в нем,

Радости, здоровья, света,

И тепла в душе, как летом!

***

Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в День психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!

***

Поздравляю замечательного специалиста, способного разобраться с проблемами в глубинах самых запутанных человеческих душ. Желаю здоровья, душевного покоя и равновесия. Успешной профессиональной практики, чтобы вы смогли принести как можно больше помощи нуждающимся в ваших услугах людям. С Днем психолога!

***



Фото: pixabay.com

***

Уважаемые психологи, вы приносите людям гармонию, добро, спокойствие на душе! Пусть пациенты всегда будут отзывчивы и благодарны! А вам желаем не забывать про собственный отдых и благополучие!

***

Пускай твои клиенты всегда остаются довольны твоим профессиональным подходом к работе! Пусть искренность, доброта и многолетний опыт помогают тебе находить выход из всевозможных жизненных ситуаций и "лечат" душу других людей! Развивайся, иди вперед и оставайся таким компетентным психологом и открытым человеком!

***

Читайте также гороскоп на апрель: Дев ждут любовные приключения, а у Стрельцов время будет напряженным.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.