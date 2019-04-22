Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила

22 апреля православные верующие отмечают Великий понедельник. Именно в этот день люди начинают готовиться к празнованию важного христианского праздника - Пасхи. В это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в Великий понедельник.
В Великий понедельник стартует знаменитая Страстная неделя, также известная как Страстная седмица. В каждый из этих семи дней принято вспоминать последние дни Христа на Земле. Речь также идет о его страданиях и последующем распятии на кресте. В конце Страстной недели завершается Великий пост, который верующие должны были соблюдать 48 дней.
Что можно делать
- Нужно посетить церковь;
- Стоит заняться чтением Библии;
- Можно начинать приготовления к Пасхе;
- Разрешается и даже рекомендуется наводить порядок, заниматься уборкой, выбрасывать ненужные вещи;
- Стоит починить то, что сломалось;
- Перебрать и рассортировать шкафы.
Чего нельзя делать
- Всю неделю нельзя развлекаться и веселиться;
- Запрещенно ссориться и вспоминать какие-либо обиды;
- Нельзя посещать увеселительные мероприятия;
- Стоит ограничить просмотр телевизора и использование интернета;
- Нельзя нарушать Великий пост.
Читайте также гороскоп на апрель: Дев ждут любовные приключения, а у Стрельцов время будет напряженным.
Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.