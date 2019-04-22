RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

22 апреля

08:00
Великий понедельник и Международный день Матери-Земли: какой праздник 22 апреля
07:58
Готовимся к температурным "качелям": прогноз от народного синоптика на Пасху и начало мая
07:29
Порошенко сделал важное заявление про судьбу закона о языке: видео
07:00
Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила
06:55
ДТП с авто, влетевшим в Киеве в остановку с людьми: появились новые фото и видео
06:51
Официальные результаты выборов - обработано более 80% (обновляется)
06:33
В Киеве заметили НЛО: опубликовано видео
06:30
Гороскоп на 22 апреля: Тельцам нужно отказаться от планов, а Весов ждет конфликт
05:41
Знаменитый бизнесмен построит шикарный город-остров в Тихом океане: опубликованы фото
04:41
Стало известно, о чем Трамп говорил с Зеленским по телефону
04:17
Стало известно о главной проблеме с объявлением результатов выборов в Украине
03:34
Сети впечатлило шедевральное фото "русского мира" на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила

понедельник, 22 апреля 2019, 07:00
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

22 апреля православные верующие отмечают Великий понедельник. Именно в этот день люди начинают готовиться к празнованию важного христианского праздника - Пасхи. В это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в Великий понедельник.

В Великий понедельник стартует знаменитая Страстная неделя, также известная как Страстная седмица. В каждый из этих семи дней принято вспоминать последние дни Христа на Земле. Речь также идет о его страданиях и последующем распятии на кресте. В конце Страстной недели завершается Великий пост, который верующие должны были соблюдать 48 дней.

Что можно делать

  • Нужно посетить церковь;
  • Стоит заняться чтением Библии;
  • Можно начинать приготовления к Пасхе;
  • Разрешается и даже рекомендуется наводить порядок, заниматься уборкой, выбрасывать ненужные вещи;
  • Стоит починить то, что сломалось;
  • Перебрать и рассортировать шкафы.

Чего нельзя делать

  • Всю неделю нельзя развлекаться и веселиться;
  • Запрещенно ссориться и вспоминать какие-либо обиды;
  • Нельзя посещать увеселительные мероприятия;
  • Стоит ограничить просмотр телевизора и использование интернета;
  • Нельзя нарушать Великий пост.

Читайте также гороскоп на апрель: Дев ждут любовные приключения, а у Стрельцов время будет напряженным.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нация леди и джентльменов или почему нам так важно сохранить культуру

Наступают грозы: какой погоды ждать на Вербное воскресенье и страстную неделю

Почему Украина позволяет иностранцам бить ее матерей и воровать ее детей

Захват Киева - это стратегически очень выгодная цель для Путина, - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: