Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила

22 апреля православные верующие отмечают Великий понедельник. Именно в этот день люди начинают готовиться к празнованию важного христианского праздника - Пасхи. В это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в Великий понедельник.

В Великий понедельник стартует знаменитая Страстная неделя, также известная как Страстная седмица. В каждый из этих семи дней принято вспоминать последние дни Христа на Земле. Речь также идет о его страданиях и последующем распятии на кресте. В конце Страстной недели завершается Великий пост, который верующие должны были соблюдать 48 дней.

Что можно делать

Нужно посетить церковь;

Стоит заняться чтением Библии;

Можно начинать приготовления к Пасхе;

Разрешается и даже рекомендуется наводить порядок, заниматься уборкой, выбрасывать ненужные вещи;

Стоит починить то, что сломалось;

Перебрать и рассортировать шкафы.

Чего нельзя делать

Всю неделю нельзя развлекаться и веселиться;

Запрещенно ссориться и вспоминать какие-либо обиды;

Нельзя посещать увеселительные мероприятия;

Стоит ограничить просмотр телевизора и использование интернета;

Нельзя нарушать Великий пост.

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