ВНО-2019: сколько украинцев зарегистрировались, и какие предметы будут сдавать

В 2019 году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировались 354 051 украинец.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Как отмечается, в прошлом году на тестирование было зарегистрировано 335 843 человека.

Самыми популярными предметами снова стали украинский язык и литература, на которые зарегистрировались 320 736 человек. Далее следуют история Украины - более 232 тысяч зарегистрированных и математика - более 146 тысяч желающих. Значительное количество заявлений было подано на биологию и географию - более 81 и 80 тысяч соответственно.

Наименьшим спросом снова пользовалась химия.

Среди участников ВНО-2019 больше всего выпускников школ - 53,07%. Учащихся профессиональных заведений советы - 37,57%, а выпускников прошлых лет только 9,36%.

В общем, более 50% выпускников школ текущего года выбирали по 4 учебных предмета для тестирования, ученики заведений профтехобразования преимущественно выбирали по 2 учебных предмета (77,7%). Интересно, что выпускники прошлых лет чаще выбирают по три (28,92%) или по четыре учебных предмета (41,41%).

Подавляющее большинство тестов будут сдаваться на украинском языке. Лишь 3,62% тестируемых будут сдавать историю Украины на одном из языков национальных меньшинств; 8,82% - математику; 11,06% - физику; 8,35% - химию; 7,22% - биологию; 6,25% - географию.

Также в этом году снова можно будет сдать ВНО людям с глубокими нарушениями зрения с использованием сертификационных работ, напечатанных шрифтом Брайля. Для таких лиц доступны тесты по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии.

Участникам ВНО до 30 апреля на информстраничках будет размещено приглашение-пропуск с указанием адреса пунктов проведения оценки. Доступ к информстраничке осуществляется по номеру сертификата ВНО и пин-кодом, указанным в нем.

Также был опубликован календарь ВНО-2019.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что украинские школьники будут изучать Томос и создание ПЦУ.