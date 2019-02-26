Украинские школьники будут изучать Томос и создание ПЦУ: названа дата

Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной Церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Соответствующее письмо ведомства, где содержатся информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса для старшеклассников, был направлен в школы и управления образования.

"Создание Православной Церкви Украины и предоставления Томосу об автокефалии - важное с исторической точки зрения событие. О том, что украинское государство и духовенство пытались реализовать эту идею, и ранее упоминалось в украинских учебниках. Эта часть истории Украины изучается в школах в конце учебного года - в апреле-мае", - пояснила министр образования Лилия Гриневич.

По ее словам, принципиально было к этому времени прислать учителям информационные материалы, которыми они могут пользоваться уже в этом году. Она добавила, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку 2019-го планируется печать новых книг для 11-х классов.

"Мы печатаем учебники каждые 5 лет. На этот раз исторические изменения сошлись во времени непосредственно с печатью для соответствующего класса, поэтому информация будет внесена оперативно. При этом году учителя будут пользоваться предоставленными МОН материалами", - пояснила Гриневич.

Эта тема также будет внесена в программу ВНО по истории Украины, но по ней будут составлять тестирование не ранее 2021 года.

"Последние изменения в программу ВНО вносятся не позднее чем за 2 года до составления учениками теста. Это железное правило, которое мы всегда придерживаемся, чтобы предостеречь права всех участников", - подчеркнула министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее был озвучен важный для Украины аспект в получении Томоса.