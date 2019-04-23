Зима не сдается: появилось впечатляющие фото снежных Карпат

В Карпатах за день с 22 апреля резко снизилась температура до минусовой отметки, благодаря чему снег на горных склонах лежит до сих пор.

Снимки заснеженных горных склонов выложил у себя в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Так, на фото представлена вершина одной из самых известных гор Карпат – Поп Иван. Отмечается, что температура здесь по-прежнему минусовая.

"По состоянию на 08:00 23.04.2019, гора Поп Иван Черногорский, ясно. Ветер восточный 9 м/с. Температура воздуха -4 градуса", - отмечают спасатели.

Отдельно спасатели отметили, что по сравнению с понедельником, 22 апреля, стало холоднее на несколько градусов, но при этом осадки закончились.

"По состоянию на 09:40, 22.04.2019, гора Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер восточный 3-4 м/с. Температура воздуха 0 градусов", - сообщалось в понедельник.

Пользователи в комментариях в целом позитивно встретили "возвращение" зимы в Карпатах.

"Снег лежит, что видно издалека".

"Зима не сдается, хорошего всем дня".

Как сообщал "Апостроф", ранее Черногорский горный поисково-спасательный пост уведомлял, что в Карпатах по-прежнему остается лежать снег, несмотря на то, что уже середина весны. Температура воздуха достигала -9 градусов по Цельсию.