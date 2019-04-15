РУС. | УКР.

понедельник, 15 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

15 апреля

11:07
​Боевики расстреляли из градов мирных жителей на Донбассе: фото
11:00
Украинские военные заняли серую зону на окраине Донецка: видео
10:50
"Зважені та щасливі-9": названо имя ведущей и нового тренера
10:42
Появилось видео смертельного воздушного удара по боевикам на Донбассе
10:35
​Стало известно о смерти тяжелораненого 20-летнего госпитальера "Смурфика": фото
10:33
Карпаты в снегу: опубликовано свежее фото
10:20
Стало известно, сколько Пугачева заработала за всю свою карьеру
10:18
​Украинские банки закрывают отделения по всей стране: названа внушительная цифра
10:07
​У Зеленского назвали точное время встречи с Порошенко на "Олимпийском"
10:00
Гороскоп на неделю: "терки" у Скорпионов и эгоизм у Близнецов
09:56
В Киеве состоится суд по делу о резонансном убийстве: в сети призывают к протесту
09:45
"Голос країни-9": кто прошел в финал
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Карпаты в снегу: опубликовано свежее фото

понедельник, 15 апреля 2019, 10:33

В Карпатах на западе Украины по-прежнему остается лежать снег, несмотря на то, что уже середина весны.

Свежие фотографии заснеженных гор в Facebook опубликовало сообщество "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост".

В публикации отмечается, что сейчас в горах температура воздуха достигает -9°С.

"По состоянию на 08:45 15.04.2019 на г. Поп Иван Черногорский. Облачно с прояснением ветер северный 10-11м/ с. Температура воздуха -9°С", - говорится в сообщении.

Напомним, что снег на горе Поп Иван Черногорский выпал накануне. Тогда же здесь ударил 5-градусный мороз.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы активно делились яркими фото последствий снегопадов, которые накрыли страну в конце марта.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Любовь - удел сильных. Почему я выбрал толерантность

Возможны даже заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходные

Стадион - так стадион: что известно о подготовке дебатов между Порошенко и Зеленским

Не война разрушила Луганскую область: что происходит в регионе - Денис Казанский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: