Карпаты в снегу: опубликовано свежее фото

В Карпатах на западе Украины по-прежнему остается лежать снег, несмотря на то, что уже середина весны.

Свежие фотографии заснеженных гор в Facebook опубликовало сообщество "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост".

В публикации отмечается, что сейчас в горах температура воздуха достигает -9°С.

"По состоянию на 08:45 15.04.2019 на г. Поп Иван Черногорский. Облачно с прояснением ветер северный 10-11м/ с. Температура воздуха -9°С", - говорится в сообщении.

Напомним, что снег на горе Поп Иван Черногорский выпал накануне. Тогда же здесь ударил 5-градусный мороз.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы активно делились яркими фото последствий снегопадов, которые накрыли страну в конце марта.