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Праймериз накануне выборов в Раду: что задумал Порошенко

среда, 24 апреля 2019, 14:51
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Желающие попасть в список партии БПП на выборах в парламент, которые запланированы на осень 2019 года, должны пройти через праймериз.

Об этом заявил глава партии, президент Украины Петр Порошенко во время встречи депутатами Верховной Рады от БПП.

Как сообщил один из спикеров штаба Порошенко Владимир Горковенко, глава государства намерен анонсировать "новые лица в своей команде".

Праймериз - это предварительные внутрипартийные выборы. Они проводятся до начала выборов в парламент. Члены партии, утвержденные во время праймериз, попадут в список БПП.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Порошенко провел закрытую встречу с народными избранниками своего блока и министрами, которые представляют политическую силу в правительстве.

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