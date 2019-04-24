Стало известно, о чем Порошенко говорил на закрытой встрече с нардепами

Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с народными избранниками своего блока и министрами, которые представляют политическую силу в правительстве.

Как сообщил изданию "theБабель" источник во фракции, Порошенко считает, что не выиграл выборы из-за кадровой политики и проблем с коммуникацией.

В то же время на встрече коммуникация с депутатами была на высшем уровне, отметил собеседник.

"Вернулись на уровень 2015 года. Лучше, чем за последние два года, потому что встреч с ним было очень мало, и преимущественно такие, что президент выступал и шел, так что озвучить ему свое мнение не удавалось", - сообщил он.

При этом на встрече не обсуждались вопросы выхода БПП из парламентской коалиции. Порошенко просил министров не подавать в отставку.

По словам Порошенко, он намерен перезапустить партию перед выборами в парламент. Члены списка для участия в выборах будут избираться путем праймериз. При этом будут пересмотрены коммуникация и организационная структура политической силы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, в котором победу одержал Владимир Зеленский.