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Украинским солдатам показали, как воевать с боевиками через компьютеры

среда, 24 апреля 2019, 22:54
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На Донбассе журналистам презентовали экспериментальную систему автоматизированного ведения боя.

Об этом сообщает ТСН.

Электронный эксперимент провели в одном из батальонов 93-й бригады. Комбат - сам бывший предприниматель – в мирной жизни легко наладил электронную систему снабжения. И потому он предложил сделать такую же для солдат.

Благодаря системе, перемещение врага контролируют камеры. Так, все вражеские позиции нанесены на карту и доступ к контролю за боем имеют все: от взводного офицера и до командующего Объединенных сил.

В системе каждое достояние боевиков будет появляться на электронных картах. В случае огневого контакта, средства и силы противника становятся понятными – от сержанта на позиции до генерала в штабе. Офицеры убеждают, что это быстро, надежно и, самое главное, понятно.

"Открывается полностью местонахождение, а также паспорт данного объекта - сколько там чего, в каком количестве", - прокомментировал новую систему командующий ООС Сергей Наев.

Также пояснили, что солдат имеет свой кабинет, доступ к нему через флешку со специальным ключом. Система сразу показывает - есть ли в наличии необходимая фуражка или балаклава и автоматически формирует заявку.

Доступ к системе ведения боя и к системе материального обеспечения должен быть везде - в том числе на передовой, в окопах.

Отмечают, что ни одна интеллектуальная система не заменит солдата в окопах, однако так солдату безопаснее, а командиру спокойнее.

Как сообщал "Апостроф", украинские военные словили боевиков на новой дерзкой тактике, призванной увеличить число потерь среди ВСУ.

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