Украина показала на выставке новейшую технику, которую используют для разведки на Донбассе: фото

На международной выставке IDEX 2019 компания "НВЦ Инфозащита" представил малогабаритную тактическую систему радиоразведки "Пластун" РП-3000.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Как отмечается, данная система представляет собой усовершенствованную версию "Пластун" РП-525, которая активно используется во время боевых действий на востоке Украины.

"Система "Пластун" РП-3000 позволяет выполнять выявление радиосетей и рабочих частот тактического (УКВ), оперативно-тактического (КХ) звена, средств связи и передачи данных малых диверсионно-разведывательных групп, определение местоположения современных станций связи с ППРЧ, синхронную пеленгацию и демодуляцию частотно-модулированных сигналов, фиксацию цифровых каналов управления и передачи информации, определение местоположения летательных аппаратов и БПЛА включительно, определение координат станций РЭБ (УКВ-диапазона, подавление GPS-сигналов, блокираторов сотовой связи, станций активных помех БПЛА), выявление способов передачи данных контр-батарейных средств (АЗК-7)", – говорится в сообщении.

Также издание приводит список преимуществ новой системы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в 169-м учебном центре Сухопутных войск ВСУ представили боевую технику, способную уничтожать БПЛА на большом расстоянии.