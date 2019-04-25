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Обиженные боевики на Донбассе неожиданно отомстили России: фото

четверг, 25 апреля 2019, 06:27
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Обиженные на кураторов из Москвы боевики ДНР начали чеканить памятные медали с надписью "Донбасс не Россия …".

Об этом в Twitter рассказал украинский журналист Денис Казанский.

"Господи, ДНРовцы уже медали чеканят посвященные тому, как Россия их кинула. Первый раз вижу такое - чтобы унижениям и обидам посвящали памятные знаки", - написал он.

Казанский также отметил, что боевики и их сторонники на Донбассе могли бы также отчеканить "орден "Я терпила" и гордо носить его на груди".

"Дарю идею", - саркастически отметил журналист.

Сами "производители" медали отмечают, что находятся в недоумении из-за того, что Россия "присоединила" Крым, но не проделала того же с Донбассом.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики на Донбассе жестко опозорились с орденом для Порошенко.

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