В Нацполиции придумали жесткое наказание для телефонных терористов

Национальная полиция предлагает Верховной Раде значительно ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Он отметил, что полиция уже начала работу над соответствующими правками в Уголовный кодекс, и будет предлагать их на рассмотрение. Изменения позволят жестче реагировать на преступления, связанные с ложными сообщениями о минированиях.

"К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления", - добавил Князев.

Ранее в Киеве во второй раз с начала текущей недели эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании.

Как сообщал "Апостроф", днем 25 апреля неизвестные сообщили о заминировании здания Верховной Рады Украины. На место ЧП прибыли саперы и кинологи. В здание парламента в течение нескольких часов никого не пускали.