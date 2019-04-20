В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал: что произошло

Столичные работники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала, эвакуированы пассажиры и сотрудники.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали пассажиров и сотрудников. Правоохранители проводят тщательный осмотр здания и прилегающей к нему территории.

Информация об инциденте зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После проверки происшествию будет дана соответствующая правовая квалификация.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 апреля от неизвестных поступило анонимное сообщение о том, что здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) заминировано, и что его собираются взорвать через 12 часов.