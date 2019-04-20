RU   UA  

суббота, 20 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 апреля

17:59
Сразу и закрытие: в сети показали фото "открытия летнего сезона" в Крыму
17:57
Во Франции задержали банду наркодилеров, которая прикрывалась именем судьи и футбольной звезды
17:28
Под Львовом третьи сутки горит свалка: подробности и фото
17:01
В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал: что произошло
17:00
Гороскоп на завтра: Скорпионы остануться наедине с проблемами, а Рыбы столкнуться с недоброжелателями
16:53
Пожар в Нотр-Даме: стало известно о выживших в огне
16:35
На Донбассе задержали боевика-разведчика ЛНР: опубликовано видео
16:27
"Манчестер Сити" отомстил "Тоттенхэму" за Лигу чемпионов: видеообзор
16:01
РПЦ сделала выпад против Константинопольского патриарха из-за Украины
15:47
Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
15:29
Со свистком и огоньком в глазах: появились забавные фото зрителей на дебатах в "Олимпийском"
14:59
Избиение учителем 6-классника под Херсоном: новые подробности и неожиданная реакция школы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал: что произошло

суббота, 20 апреля 2019, 17:01
переглянути новину українською

Столичные работники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала, эвакуированы пассажиры и сотрудники.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали пассажиров и сотрудников. Правоохранители проводят тщательный осмотр здания и прилегающей к нему территории.

Информация об инциденте зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После проверки происшествию будет дана соответствующая правовая квалификация.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 апреля от неизвестных поступило анонимное сообщение о том, что здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) заминировано, и что его собираются взорвать через 12 часов.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: