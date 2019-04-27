Куски разлетелись по трассе: фото смертельного лобового ДТП с фурами под Житомиром

Утром 26 апреля на автодороге Киев-Ковель-Ягодин столкнулись две фуры, в результате ДТП один водитель погиб, другой госпитализирован.

Об этом сообщает Нацполиция.

Так, около 4.30 водитель автомобиля "MAN" с полуприцепом, 22-летний житель Волыни, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "Scania" с полуприцепом под управлением 47-летнего мужчины с Ровенщины, который двигался в направлении. Киев.

В результате оба авто съехали с дороги и перевернулись. Младший из водителей от полученных травм погиб на месте происшествия, другой - госпитализирован в Лугинскую больницу.

Обстоятельства зафиксированы на месте происшествия указывают, что водитель "MAN" заснул за рулем. Сейчас эта информация проверяется в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 27 апреля, в оккупированном Россией Крыму на трассе Симферополь-Ялта произошла масштабная авария.