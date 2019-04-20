Под Одессой в масштабном ДТП фуру разорвало на куски: опубликованы фото

В ночь с 19 на 20 апреля, под Одессой произошло масштабное ДТП с участием трех грузовиков, в результате которого пострадал один человек.

Об этом сообщает Взгляд из Одессы.

Все началось с того, что водитель фуры, которая ехала в направлении Одессы, не справился с управлением. В какой-то момент автомобиль перевернулся на бок, снес дорожное ограждение. От удара в бетонные столбы недостроенного моста из фуры вылетел мотор, и оторвало водительскую кабину.

При этом упавший на бок автомобиль успел зацепить еще две фуры, которые ехали в направлении Киева. Одна из этих фур тоже перевернулась.

По предварительным данным водитель автомобиля, который спровоцировал масштабное ДТП, уснул за рулем. Его госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой маршрутка попала в смертельное ДТП.