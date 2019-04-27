Опубликовано фото громадной очереди на пункте пропуска, устроенной боевиками ДНР

В сети показали фото блокпоста боевиков, где образовалась огромная очередь.

Об этом сообщает военный Игорь Гиркин на своей странице в Twitter.

Огромную очередь из автомобилей зафиксировали на контрольно-пропускном пункте "Еленовка" на Донбассе.

"Марьинка на Донецк 40 машин. Каргил на Донецк очень много метров 100 перед постом в три ряда. Дальше очередь длится 1,5 км это минимум", - написал он и также опубликовал фото и скриншот с постом коллаборациониста и пособника российских оккупантов Александра Болотина.

Как сообщал "Апостроф", в интернете подняли на смех пропагандистское заявление боевиков так называемой Донецкой народной республики (ДНР) об инвесторах из Франции, которые якобы готовы вложиться в "науку и экономику" оккупированной территории.