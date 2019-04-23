​Боевики на Донбассе обстреляли мирное население и ранили ребенка

В населенном пункте Золотое-5, в результате обстрелов боевиков НВФ, 11-летняя девочка получила ранение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"20 апреля молодая женщина тридцати лет рассказала членам патруля СММ, что 14 апреля, примерно в 19:30, она услышала громкий взрыв возле своего дома № 9 на улице Лизы Чайкиной в н. п. Золотое-5 (Михайловка), что на неподконтрольной правительству Украины территории, после чего она вбежала в дом где в гостиной и забрала свою раненую 11-летнюю дочь в безопасное место, из уха которой - текла кровь", - говорится в сообщении.

Мать девочки лично вызвала скорую помощь, которая доставила ее раненого ребенка в больницу в н. п. Первомайск.

15 апреля девочку доставили в больницу в Луганске, где есть необходимое оборудование для проведения комплексного обследования. В свою очередь 15 апреля главный врач Первомайской больницы подтвердил информацию о том, что 14 апреля к ним с ранением уха доставили 11-летнюю девочку из Золотого-5.

Сосед, проживающий этажом выше, также сообщил наблюдателям, что действительно 14 апреля девочка, проживающая на первом этаже, получила ранения уха в результате циничного обстрела боевиков.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео последствий обстрела из минометов населенных пунктов Золотое и Новоалександровка на Донбассе.