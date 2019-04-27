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Порошенко могут запретить покидать Украину: опубликованы интересные детали

суббота, 27 апреля 2019, 23:53
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Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску о запрете на пересечение границы для президента Украины Петра Порошенко и его окружения.

С таким иском в суд обратился автор и ведущий программы "Гроші" Александр Дубинский.

Журналист попросил суд запретить представителям власти выезд за границу на срок один год после проведения президентских и парламентских выборов.

По мнению Дубинского, года хватит, чтобы разобраться, кто из представителей власти причастен к хищению денег.

Рассмотрение дела будет проходить в упрощенном режиме без уведомления всех участников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Польше считают действующего президента Украины Петра Порошенко заложником националистов и надеются, что новый президент – Владимир Зеленский - отменит мораторий на эксгумации.

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