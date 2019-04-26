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​Порошенко считали заложником националистов: в Польше пояснили, чего ждут от Зеленского

пятница, 26 апреля 2019, 11:07
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В Польше считают действующего президента Украины Петра Порошенко заложником националистов и надеются, что новый президент – Владимир Зеленский - отменит мораторий на эксгумации.

Об этом "Апострофу" рассказал польский историк и политический эксперт, заместитель директора государственного учреждения "Центр польско-российского диалога и согласия" и специалист по вопросам Украины Лукаш Адамский.

"В Украине все воспринимают значительно более эмоционально, чем на Западе. На Западе - по крайней мере точно в Польше - есть убеждение, что президент Порошенко имел большие заслуги, если речь идет о внешней политике Украины и обороне против российской агрессии. Также есть убеждение, что ему удалось частично стабилизировать страну, вывести на лучший уровень экономического развития после падения в 2014 году и, конечно, внедрить некоторые реформы.

Но также было большое разочарование темпом реформ, тем, что Порошенко как бывший или даже действующий олигарх не смог ввести новые правила игры и кардинально изменить украинскую политическую культуру. То, что президент не всемогущий - другое дело", - считает эксперт.

По его словам, на западе оценили, то, что в Украине в очередной раз сменилась власть, что свидетельствует о развитой демократии в стране.

"Поэтому теперь на Западе подчеркивают, во-первых, что в Украине в очередной раз сменилась власть, а это значит, что в стране действует демократия. Во-вторых, есть убеждение, что Порошенко, по крайней мере в польско-украинских отношениях, стал заложником националистов, и это привело к достаточно серьезному кризису в двусторонних отношениях. А Зеленский родился в русифицированной семье, не говорит абсолютно свободно на украинском и пока не высказывался по спорным польско-украинским вопросам. Поэтому просто есть надежда, что он сможет немного изменить украинскую политику в отношении Польши и вообще украинскую политику памяти. Ожидания изменений последней я вижу также у социал-демократов в Германии", - считает Адамский.

Поляки ждут от Зеленского разрешения на проведения раскопок в Украине и отмену моратория на эксгумации.

"Есть, конечно, конкретные ожидания. Я имею в виду прежде всего отмену запрета на проведение эксгумаций на месте бывших польских сел или захоронений жертв войн и репрессий польскими учреждениями. Сейчас они не могут проводить такие раскопки в Украине, потому что по инициативе Украинского института национальной памяти это запретили два года назад. Если президент Зеленский сможет убедить правительство отменить запрет, это добавит ему авторитета и симпатий в Польше. И будет означать позитивный сигнал для развития отношений. Поэтому первое ожидание - это отмена моратория на эксгумации. А в дальнейшем - более взвешенная позиция в политике памяти о деятельности ОУН и УПА: подчеркивание не только героизма, но и огромных преступлений этих формирований", - рассказал эксперт.

Детально читайте в материале "Апострофа": Европа видит в Зеленском большой риск и определенный шанс - Лукаш Адамский.

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