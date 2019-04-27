Схождение Благодатного огня: онлайн трансляция

В Великую Субботу, 27 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию события.

Схождение Благодатного Огня считается величайшим чудом в христианском мире, которое происходит раз в год и является свидетельством Божьей любви к человеку. Считается, что огонь появляется из ниоткуда, не обжигает рук.

Не только православные христиане, но и представители самых разных конфессий с волнением ожидают этого события. Поэтому к Храму Гроба Господня стекаются многочисленные паломники, чтобы умыться его благодатным светом и получить Божье благословение.

08:06 Нардеп Андрей Лозовой опубликовал видео, сделанное у Храма Гроба Господня.

07:52 Спикер ПЦУ Иван Сидор сообщил, что официальная делегация Православной Церкви Украины отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем, получив благословение от Митрополита Епифания. В Пасхальную ночь огонь будет доставлен в Киев в Свято-Михайловский монастырь.

Как сообщал "Апостроф", украинский священник Александр Дедюхин рассказал, что Благодатный огонь в храме Гроба Господня во время Пасхи зажигается от лампады Иерусалимским патриархом.