Авто превратились в груды металла: опубликованы фото и видео смертельного ДТП под Тернополем

28 апреля в г. Бучач Тернопольской области столкнулись два авто, в результате - два человека погибли, еще несколько госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом написал очевидец аварии Роман Довбенко в Facebook.

"Смертельное ДТП в Бучаче... 2 молодых парня насмерть + еще по меньшей мере двое травмированных... Тех у кого праздник, прошу помолиться за тех, у кого более печальный день... Это очень трудное время для семей погибших...", - говорится в сообщении.

Как сообщает dtp.kiev.ua, авто превратились в две груды металла.

На месте работает патрульная полиция и скорая помощь. Что стало причиной жуткого ДТП - выяснит следствие.

Как сообщал "Апостроф", утром 26 апреля на автодороге Киев-Ковель-Ягодин столкнулись две фуры, в результате ДТП один водитель погиб, другой госпитализирован.