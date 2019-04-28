Опубликован актуальный прогноз погоды на начало недели: карта

По прогнозам синоптиков, 29-30 апреля в Украине будет облачная погода с прояснениями.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях Украины ожидаются дожди.

"Кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значительный дождь (ночью 29 апреля в центральных областях, днем 30 апреля в северной части небольшой дождь). Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 7-12°, на севере Левобережья 3-8° тепла; дневная температура снизится до 11-16°, на юге местами 20-22°", – сообщают синоптики.

1-2 мая синоптики в Украине вновь ожидаются дожди, местами грозы. Ночью синоптики прогнозируют 3-9° тепла, а днем 10-16°. В Киеве температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 28 апреля в праздник Пасхи на Закарпатье и Прикарпатье синоптики объявили штормовое предупреждение.