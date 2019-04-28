В Украине объявлено штормовое предупреждение на Пасху: карта погоды на 28 апреля

28 апреля в праздник Пасхи на Закарпатье и Прикарпатье синоптики объявили штормовое предупреждение. Здесь пройдут обильные дожди, днем в западных областях Украины ожидается шквальный ветер 15-20 м/с.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что в большинстве регионов Украины на Пасху сохранится температура +20…26 градусов.

При этом ночью температура опустится до +7…12 градусов.

В западных областях ожидается похолодание до +12…18, в Карпатах до +9…14 градусов. Отмечается, что с 29 апреля резкое похолодание следует ожидать и в других регионах, в том числе и в столице.



Напомним, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к народу Украины и поздравил всех с Пасхой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.