Пасха 2019: что можно и нельзя делать в день Воскресения Христово

28 апреля православные верующие отмечают Пасху. Именно в этот день христиане по всему миру празднуют Воскресение Христово. В это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать на Пасху.
Пасха традиционно отмечается в последнее воскресенье апреля. В 2019 году она выпадает на 28 число. Каждый год на Пасху православные прихожане идут на службу, святят в церкви пасхальные лакомства, ставят свечки. Также принято в этот день накрывать щедрый стол, ведь именно с наступлением Пасхи завершается строгий Великий пост, который верующие соблюдали 48 дней.
Что можно и нужно
- Сходить в церковь;
- Накрыть разнообразный стол;
- Спечь или купить паски;
- Сварить и покрасить яйца;
- На приветствие "Христос Воскресе" нужно говорить "Воистину Воскресе";
- Пригласить в гости друзей и родных;
- За стол нужно садиться с чистыми мыслями и благими намерениями.
Что нельзя
- Не рекомендуется работать в огороде, заниматься садоводством и другими земельными делами;
- Не стоит в этот день стричь волосы;
- Также нельзя ходить в баню и сауну;
- Делать уборку;
- Поминать усопших на кладбищах.
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