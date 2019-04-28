Пасха 2019: что можно и нельзя делать в день Воскресения Христово

28 апреля православные верующие отмечают Пасху. Именно в этот день христиане по всему миру празднуют Воскресение Христово. В это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать на Пасху.

Пасха традиционно отмечается в последнее воскресенье апреля. В 2019 году она выпадает на 28 число. Каждый год на Пасху православные прихожане идут на службу, святят в церкви пасхальные лакомства, ставят свечки. Также принято в этот день накрывать щедрый стол, ведь именно с наступлением Пасхи завершается строгий Великий пост, который верующие соблюдали 48 дней.

Что можно и нужно

Сходить в церковь;

Накрыть разнообразный стол;

Спечь или купить паски;

Сварить и покрасить яйца;

На приветствие "Христос Воскресе" нужно говорить "Воистину Воскресе";

Пригласить в гости друзей и родных;

За стол нужно садиться с чистыми мыслями и благими намерениями.

Что нельзя

Не рекомендуется работать в огороде, заниматься садоводством и другими земельными делами;

Не стоит в этот день стричь волосы;

Также нельзя ходить в баню и сауну;

Делать уборку;

Поминать усопших на кладбищах.

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