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Пасха 2019: что можно и нельзя делать в день Воскресения Христово

воскресенье, 28 апреля 2019, 00:01
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Фото: pixabay.com

28 апреля православные верующие отмечают Пасху. Именно в этот день христиане по всему миру празднуют Воскресение Христово. В это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать на Пасху.

Пасха традиционно отмечается в последнее воскресенье апреля. В 2019 году она выпадает на 28 число. Каждый год на Пасху православные прихожане идут на службу, святят в церкви пасхальные лакомства, ставят свечки. Также принято в этот день накрывать щедрый стол, ведь именно с наступлением Пасхи завершается строгий Великий пост, который верующие соблюдали 48 дней.

Что можно и нужно

  • Сходить в церковь;
  • Накрыть разнообразный стол;
  • Спечь или купить паски;
  • Сварить и покрасить яйца;
  • На приветствие "Христос Воскресе" нужно говорить "Воистину Воскресе";
  • Пригласить в гости друзей и родных;
  • За стол нужно садиться с чистыми мыслями и благими намерениями.

Что нельзя

  • Не рекомендуется работать в огороде, заниматься садоводством и другими земельными делами;
  • Не стоит в этот день стричь волосы;
  • Также нельзя ходить в баню и сауну;
  • Делать уборку;
  • Поминать усопших на кладбищах.

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