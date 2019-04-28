RU   UA   EN  

воскресенье, 28 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 апреля

18:05
​Неадекват грозился устроить теракты по всему Киеву
17:40
Манчестер Юнайтед - Челси: стартовые составы
17:37
Взрыв в Киеве: появились новые подробности от полиции
17:08
​Благодатный Огонь на оккупированном Донбассе символизирует единство Украины - Новинский
16:59
​В Германии придумали, как остановить Россию на Донбассе
16:50
Шахтер вышел победителем донбасского дерби в чемпионате Украины: видеообзор
16:35
В России отметили важнейший нюанс в выпаде Зеленского против Путина
16:27
​Киевлян предупредили о резком ухудшении погоды: чего ждать
16:03
В Киеве произошло жесткое ДТП с детьми: фото и видео
15:31
Опубликован актуальный прогноз погоды на начало недели: карта
15:04
В Госдуме набросились на Зеленского за ответ Путину
14:30
Стало известно о рождении уникального носорога из исчезающего вида: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шахтер вышел победителем донбасского дерби в чемпионате Украины: видеообзор

воскресенье, 28 апреля 2019, 16:50
переглянути новину українською

В матче 26-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Шахтер".

Единственный гол в матче забил Веллингтон Нем, который отличился на 12-й минуте.

Примечательно, что "горняки" не смогли реализовать два пенальти. Сперва Жуниор Мораес пробил просто мимо ворот, а затем Алан Патрик не смог переиграть голкипера.

После 26 матчей "Шахтер" опережает "Динамо" на десять очков, однако у киевлян есть матч в запасе, который состоится также сегодня.

Мариуполь — Шахтер 0:1

Гол: Нем, 12.

Мариуполь: Шальчук — Полегенько, Дава, Яворский, Демири (Билоконь, 63) — Тищенко, Мишнев, Горбунов, Путря (Литовченко, 69) — Фомин, Вакула (Проданов, 85).

Шахтер: Шевченко — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Антонио, Патрик (Фернандо, 63) — Нем (Тете, 90+2), Коваленко, Соломон (Кайоде, 80) — Мораес.

Предупреждения: Тищенко, Демири, Яворский, Мишнев, Вакула — Кривцов.

Удаление: Полегенько, 48.

На 24-ой минуте Мораес не забил пенальти (мимо ворот).

На 51-ой минуте Алан Патрик не забил пенальти (вратарь).

Новости

28 апреля

18:05
​Неадекват грозился устроить теракты по всему Киеву
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Христос Воскрес! Как в Киеве святили паску, яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Удивительная нежность: в киевском парке распустилась сакура, заворажива­ющие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: