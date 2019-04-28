Шахтер вышел победителем донбасского дерби в чемпионате Украины: видеообзор

В матче 26-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Шахтер".

Единственный гол в матче забил Веллингтон Нем, который отличился на 12-й минуте.

Примечательно, что "горняки" не смогли реализовать два пенальти. Сперва Жуниор Мораес пробил просто мимо ворот, а затем Алан Патрик не смог переиграть голкипера.

После 26 матчей "Шахтер" опережает "Динамо" на десять очков, однако у киевлян есть матч в запасе, который состоится также сегодня.

Мариуполь — Шахтер 0:1

Гол: Нем, 12.

Мариуполь: Шальчук — Полегенько, Дава, Яворский, Демири (Билоконь, 63) — Тищенко, Мишнев, Горбунов, Путря (Литовченко, 69) — Фомин, Вакула (Проданов, 85).

Шахтер: Шевченко — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Антонио, Патрик (Фернандо, 63) — Нем (Тете, 90+2), Коваленко, Соломон (Кайоде, 80) — Мораес.

Предупреждения: Тищенко, Демири, Яворский, Мишнев, Вакула — Кривцов.

Удаление: Полегенько, 48.

На 24-ой минуте Мораес не забил пенальти (мимо ворот).

На 51-ой минуте Алан Патрик не забил пенальти (вратарь).